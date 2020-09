A

costumbrado a traficar influencias para hacer jugosos negocios –especialmente a costillas de la nación– y zafarse de eventuales problemas legales, Alonso Ancira, la cabeza visible de Altos Hornos de México, ya no sabe qué inventar en su intento por dejar atrás el grave problema legal que enfrenta. Aterrado, el empresario salinista mueve cielo, mar y tierra para sacudirse las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República, pero como no tiene para dónde hacerse ahora, en su desesperación, decidió demandar al Presidente de la República.

Andrés Manuel lo explicó así: Ancira presentó también una demanda en contra mía. Pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta. Dice que lo estoy difamando, porque aquí se menciona el caso en las mañaneras. Pero no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, y como Presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos .

Ancira está angustiado, porque han sido vanos todos sus intentos por zafarse, y está frito si, junto con sus abogados, cree que con la demanda referida tiene un as bajo la manga. Como bien lo recuerda el mandatario, “he denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó –lo que pasa que hay como amnesia– el llamado Pacto por México, acuérdense, ya no se habla de eso, acuérdense toda la difusión que se dio sobre el Pacto por México. Ahí se acordó lo de la planta de fertilizantes, comprarla, (sin considerar) que llevaba 15 años sin uso; una planta chatarra, porque hicieron el acuerdo arriba y pagaron un sobreprecio estimado en 200 millones de dólares”.