as firmas: hoy se cumple el plazo para entregar las constancias ciudadanas que respaldan la realización de una consulta popular sobre enjuiciamiento de ex presidentes de la República. El levantamiento de estos apoyos individuales fue realizado desde diversos flancos organizativos, con la meta de 2 millones de rúbricas. A pesar del esfuerzo hecho durante dos semanas, el camino no es seguro, pues aparte de la meta numérica faltan las confirmaciones, tanto de la validez de los registros como de la procedencia de la pregunta a realizar.

Ante la posibilidad de que no se reúna el número suficiente de firmas, el Presidente de la República dijo ayer que estaría dispuesto a presentar personalmente la solicitud del caso. En días pasados ya había advertido al Instituto Nacional Electoral que se alistara para realizar la citada consulta. Aún así, el punto clave está en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debería declarar si hay condiciones jurídicas para realizar la multicitada consulta y si el fraseo propuesto por los promotores es el adecuado.

La rifa: hoy se realizará el sorteo del equivalente del precio del avión presidencial comprado por irresponsabilidad por Felipe Calderón Hinojosa y utilizado con desparpajo por Enrique Peña Nieto. Ha sido difícil para la Presidencia actual el manejo de este asunto, pues hasta ahora ha resultado imposible la venta a un precio razonable de la nave aérea de máximo lujo. No es un problema creado por la actual administración, pero es ésta la que ha debido intentar fórmulas de solución.

Al enredo en sí del qué hacer con el citado avión se agregó la presunta chispa de ingenio que enmarañó los ingredientes y habilitó la opción de un sorteo a través de la Lotería Nacional. En un camino sinuoso, se destinó dinero público para financiar el proyecto, se convocó a una cena a empresarios de gran capital para que se comprometieran a comprar cachitos, se decidió usar el erario para regalar boletos que no se vendieran a clínicas y hospitales que serían los beneficiarios finales de toda esta historia azarosa y, luego de tantas vueltas, habrá de verse cuánta es la utilidad real que se consiga.