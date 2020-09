E

l Instituto Nacional Electoral deberá enviar al tribunal en la materia la impugnación que presentaron quienes promueven la formación del partido México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Esto sucederá después del puente. El INE sólo dará trámite, resolverla es competencia del tribunal. Al INE, además de tramitarla, corresponderá acompañar un informe circunstanciado, o sea un documento que explique por qué tomó la decisión de negar el registro , dijo el consejero José Roberto Ruiz. No hay plazo para que resuelva. Todavía falta tiempo para que sepamos si ese partido se incorporará a la arena política. No hay presión popular como la que se ejerció cuando el fraude electoral cometido contra Andrés Manuel López Obrador, pero sí mucha tenebra en torno a los magistrados. Es la especialidad del ex presidente.

¿Vida en Venus?

No lo tomen a broma. ¿Ya se han preguntado qué vamos a hacer los terrícolas si fallan las vacunas? La perspectiva es horrible, claro. Una opción es que una parte de nosotros se traslade a otro planeta. ¿Suena jalado de los cabellos? Si nos hubieran hablado el año pasado del virus que para diciembre probablemente habrá cobrado la vida de un millón de personas, también nos hubiera parecido una locura. Vean esto: de los dos planetas vecinos de la Tierra, Marte y Venus, es éste el que brilla más en el cielo, se acerca en el espacio y es más similar en tamaño y estructura física, casi el gemelo de la Tierra. Pero por 60 años ha sido a Marte donde la ciencia ha prestado más atención. Actualmente hay seis naves espaciales en órbita y dos más en su superficie; otras más están en camino. Venus es observado por un solo pequeño satélite. Sin embargo, después de un nuevo descubrimiento realizado con telescopios en la Tierra, es Venus el que posiblemente ahora parece más probable que albergue lo que más importa a la ciencia planetaria: la vida. Más allá de las conclusiones científicas, Venus es el planeta de la poesía y los poetas, del amor.

Negocio de altos vuelos