Sufre arremetida de un sujeto en Oxxo

L

as demandas de los colectivos feministas ante las comisiones de derechos humanos son justas, pero se yerra en las personas, en el tiempo, en la forma y en los organismos actuales.

Las décadas de agresión que sufrió México y todavía se expresan en conductas que quedaron signadas, se enfrentan con una nueva actitud, aunque a veces ese pasado se cuele en casos concretos.

Mientras los colectivos destruyen y queman documentos que pueden ser fundamentales, los ciudadanos sufrimos la arremetida de los que se quedaron en ese pasado.

Como persona de la tercera edad sufrí una agresión anteayer, de un hombre que se coló al fren-te de mí, cuando hacía un pago en una sucursal de Oxxo que se ubica entre la calle de Berruguete y avenida Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez, y de forma violenta me exigió guardar la sana distancia.

Le aclaré que todavía no terminaba mi gestión y él era quien se había metido antes de tiempo.

A partir de ahí el agresor empezó una retahila en mi contra, un hombre joven, en cuya defensa sólo pude usar la palabra fuerte para evitar otro tipo de agresión.

El cajero jamás aclaró que yo le demandaba un documento que no me había regresado y otro empleado que salió al oír las palabras fuertes me miró con ojos acusadores, pero tampoco hizo ni dijo nada.

Temí que el agresor me siguiera por una calle; iba sola a esas horas. Mis derechos como ser humano, ciudadana, mujer y de la tercera edad, valieron nada para esas tres personas. La agresora parecía ser yo.

Contradictorio. Quizás en esos momentos alguna activista era violentada por defender esos derechos humanos.

Teresa Gil

Apoyan lucha feminista y sus demandas justas

El movimiento feminista sigue avanzando en nuestro país, pues está anclado a demandas justas que representan a millones de mujeres.

Ante los hechos recientes, las abajo firmantes planteamos lo siguiente:

1. Apoyamos las demandas de las compañeras que se manifiestan a lo largo del país y exigimos que se dé solución a sus demandas.

2. Condenamos de manera enérgica la brutal represión que las policías de los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez (PAN), de Guanajuato, y de Alfredo del Mazo (PRI), estado de México, lanzaron contra las compañeras que exigían atención.

3. Exigimos a las autoridades de la Ciudad de México mantener el clima de diálogo con las compañeras que tomaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

4. Convocamos a estas compañeras a un debate respetuoso sobre los métodos de lucha y la estrategia; la CNDH no tiene atribuciones jurídicas para resolver sus demandas; éstas se resuelven en las fiscalías.

5. Por último, pedimos sororidad con la compañera Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH y reconocida luchadora que ha caminado a nuestro lado desde hace años, en demanda de justicia.

Once colectivas feministas, 74 círculas del INFP y 846 firmantes más, entre las que se encuentran 19 senadoras. Elvira Concheiro, Jesusa Rodríguez, Frida Guerrera, Bertha Caraveo y Martha Guerrero Sánchez