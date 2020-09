Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 23

Moscú. Sin declaración conjunta –y mucho menos acuerdos vinculantes– ni reuniones paralelas de sus ministros o la habitual rueda de prensa, concluyó ayer el encuentro a puerta cerrada entre el titular del Kremlin, Vladimir Putin, y su huésped, el gobernante de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko.

No hace falta tener bola de cristal para dar por seguro que, al margen de lo que pudiera deducirse de las palabras protocolarias de bienvenida, el tema principal, si no el único, de las conversaciones –cara a cara– que tuvieron lugar durante cuatro horas en la residencia veraniega Bocharov Ruchei de Putin en Sochi, costa del Mar Negro, tuvo que haber sido la crisis política en Bielorrusia –país que Rusia sólo concibe como aliado en términos de geopolítica– que no ha sido capaz de resolver Lukashenko, más de un mes después del fraude que cometió para anunciar su sexta relección como presidente.