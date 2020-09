En un conversatorio conducido por la gestora cultural Fabiola Valdés, Bringas dijo que la obra de Bradbury es visionaria. En la era atómica, en los años 50 del siglo pasado, se generaron muchas expectativas sobre lo que sería el futuro. Bradbury fue un poco más allá, porque entendió y vio la cuerda de la lógica: no sólo lo que imaginaba sería la tecnología del futuro, sino como ésta iba a afectar a las personas en lo social .

Para Bringas, la situación de esclavitud va más allá, ya que es un lazo voluntario que se crea por medio de los aparatos: El contacto humano está teniendo un exceso, como Bradbury planteó en 1953; todavía falta para llegar a los extremos que visualizó .

Tello Manzanares atribuyó su participación en el proyecto no sólo al centenario natal de Bradbury, sino a que éste es un autor de ideas muy actuales, más allá de su época . El percusionista refiere que no hubieran realizado el proyecto de no haberse dado la pandemia mundial que nos confina en casa. Nuestro trabajo siempre ha sido presencial. Aquí nos planteamos las múltiples personalidades que podamos tener como ente o grupo .

La obra de Bradbury tiene especial significado para Villaseñor, ya que fue a partir de su lectura en la preparatoria que empezó a leer realmente por placer. Es una prosa precisa, exacta, que llega a crear imágenes en nuestra mente, porque justamente no se pasa con sus adjetivos, sus verbos. Me construyó mundos que se transformaron en imágenes .