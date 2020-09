Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 29

Una pareja persiguió a un ciclista que intentó darse a la fuga en sentido contrario sobre la avenida Juárez, luego de que golpeó con su bicicleta a su hijo en la esquina de esta vialidad y Revillagigedo, en la colonia Centro.

Me llamo Abel Contreras y con mi hijo de 10 años y mi esposa estábamos parados pidiendo informes a los oficiales sobre la marcha que va a haber en la tarde, si iban a cerrar las calles, y en eso viene el ciclista hecho la chingada y me empieza a insultar y a decirme mugroso, a pesar de que no respetan y andan sobre la banqueta y, la verdad, sí me enojé , dijo el afligido padre mientras señalaba la esquina de Revillagigedo.

El ciclista alegó que el papá del menor golpeó su bicicleta y en medio de contradicciones cuestionó qué estaba haciendo el niño parado en el golpe de paso (sic) .

Al resprecto, el señor Abel puntualizó que golpeó la bicicleta luego de que el ciclista alcanzó a golpear a su hijo con su vehículo y ni siquiera se detuvo; lejos de eso, me grito mugroso .

Arely, madre del menor, señaló que mientras ellos hablaban con los policías, el semáforo estaba en rojo, pero el ciclista que venía sobre la ciclopista en sentido contrario no se detuvo y se pasó el alto.