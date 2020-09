U

na transformación a fondo del Estado mexicano, tal como se decidió por la mayoría del pueblo en un proceso democrático impecable, no puede limitarse a cambios en el Poder Ejecutivo; son necesarias transformaciones a fondo en los tres poderes. Se requieren modificaciones impulsadas por los servidores públicos electos, con la participación y vigilancia del pueblo soberano, pero no en todas las áreas de nuestra vida política se avanza en forma idéntica; los poderes Ejecutivo y Judicial han emprendido ya acciones encaminadas a cambios profundos pero, en mi opinión, el Poder Legislativo mantiene fórmulas y vicios del antiguo régimen.

Los avances en el Ejecutivo están a la vista. El énfasis se ha puesto en la vía pacífica, el convencimiento y en el estado de derecho; se combate la corrupción y no hay represión; se respetan los derechos humanos y, especialmente, los de opinión y participación en reuniones políticas y manifestaciones públicas.

En la entrevista que el presidente López Obrador dio a periodistas de La Jornada, publicada el lunes anterior, se puede apreciar con precisión el estado del cambio. Constan en ella las decisiones del mandatario y se analizan los primeros resultados; no hay corrupción, no se reprime, los programas sociales, elevados a nivel constitucional, mantienen viva la economía popular, hay obra pública que no se ha detenido pese al Covid-19, se aumentó sustancialmente el salario mínimo y no se incrementa la deuda pública con nuevos empréstitos.

El Poder Judicial impulsó una iniciativa de reforma a diversos artículos constitucionales para sentar las bases de una transformación profunda de este poder; el proyecto, con el cual se solidarizó el titular del Ejecutivo, incluye modificaciones a la Constitución y a diversas leyes de la materia, va a fondo, reafirma la autonomía del Poder Judicial, corrige viejos vicios y pugna por la modernización del sistema de justicia; el proyecto en proceso legislativo se acompaña en la práctica por acciones concretas en favor de la paridad de género en los cargos de jueces y magistrados, el combate al nepotismo incrustado en el sistema e impulsa la capacitación de los servidores públicos de este poder.

Mientras, en el Poder Legislativo se conservan prácticas contrarias a los principios que deben regir al Congreso y se cometen fallas y equívocos. Me consta, que antes de que se concluyera un proceso formalmente legislativo, para designar a un funcionario público, se dio a conocer el sentido de la votación aún no emitida. Reciente­mente, con motivo de la elección de la mesa directiva de la Cámara de ­Diputados, se hicieron evidentes las maniobras del paso de legisladores de una bancada partidista a otra, con fines puramente pragmáticos y sin modificación en las convicciones de los legisladores, si es que las tienen o las tuvieron.