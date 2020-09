Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 14 de septiembre de 2020, p. 18

El etiquetado frontal de advertencia es una medida fundamental para tener una alimentación más saludable. En países en que se ha establecido ya se han demostrado efectos positivos , aseguró Lina Pohl, representante en México de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Pohl expuso que con este sistema los consumidores, de manera fácil sabemos qué tipo de productos no tenemos que consumir, si queremos mantener una salud adecuada. Es una medida que lleva al consumo adecuado, nutritivo y saludable, y ya se ha visto el impacto que esto tiene, por ejemplo, en el uso de ciertos productos y bebidas no saludables no nutritivos para la población .

Esta acción se deriva de la modificación a la norma oficial mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que establece la colocación de sellos de advertencia sobre el exceso de calorías, azúcares, grasas trans y sodio. La medida entra en vigor el 1º de octubre, pero las sanciones por incumplimiento son efectivas a partir de diciembre, debido a una prórroga.