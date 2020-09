A

unos meses de la elección presidencial en Estados Unidos y a menos de un año del proceso electoral para renovar alcaldías, gubernaturas y la Cámara de Diputados, entre otros cargos de elección en México, vale la pena reflexionar sobre en qué medida la marcha de la economía determina los resultados electorales.

Con cierta facilidad, se podría argumentar que si la economía prospera, si el dinero fluye a los bolsillos de los ciudadanos, si hay trabajo y capacidad de compra, el gobierno en turno tiene mayores posibilidades de mantenerse o resultar relecto. Esto ha sido una variable histórica, comprobada a lo largo de muchas décadas de democracia ­representativa.

Sin embargo, hoy día esa asociación parece no ser tan lineal, como antes. Hay percepciones sutiles que matizan el impacto del factor económico –para bien y para mal– en el ánimo de los electores. Así, un gobierno exitoso económicamente hablando puede resultar un desastre en términos electorales, si la discusión pública se centra en otros temas, o si los ciudadanos atribuyen todos los éxitos económicos al esfuerzo personal, y todas las trabas, al gobierno. Recordemos el caso de Barack Obama en 2016: los electores votaron a Trump como si Estados Unidos hubiera estado viviendo un desastre económico, y no los años de sostenida recuperación que Obama logró a partir de 2009. Trump fue capaz de posicionar la idea de la amenaza migrante, pero también de una economía sin el lustre de la posguerra. De poco sirvió a los demócratas incrementar la generación de riqueza, si su enemigo fue capaz de vender que esa riqueza palidecía frente a lo que generaciones pasadas habían alcanzado.

Estos meses y años venideros serán interesantes para probar esa hipótesis, dado que si bien la pandemia de Covid-19 ha generado un colapso económico, la percepción en muchos países es que ese colapso no es responsabilidad directa de su gobierno, sino parte del inevitable desastre económico global. Los efectos negativos en el bolsillo de la gente pueden ser los mismos, pero no la dosis de culpa que atribuyen al gobierno.

¿Qué pasará en noviembre en Estados Unidos? Una economía en crecimiento el año pasado permitía apostar a un triunfo irrebatible de Donald Trump. No obstante, la caída del PIB en ese país y la histórica cifra de desempleados (que suma varias decenas), si bien le han restado competitividad al proyecto releccionista, no lo han aniquilado por completo. A Trump, todo indica le han quitado más puntos los movimientos sociales que el colapso económico. Él capitalizó muchos de los éxitos de Barack Obama, pero ahora Joe Biden está capitalizando el resto de su larga lista de defectos y exabruptos que han dividido profundamente a la sociedad estadunidense en particular en cuestiones raciales.