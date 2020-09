Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 14 de septiembre de 2020, p. 14

En medio del proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo sostiene que se tiene que pensar en un partido que prevalezca al menos por un ciclo del país, ya que no llegó para un sexenio, sino para ser la fuerza política de la presente época y periodo de la vida nacional.

El diputado federal, quien aspira a ser presidente nacional de Morena, expone que dentro de esta fuerza política hay tanto un ala de izquierda como de derecha, y militan quienes no se asumen de izquierda porque no son, cuando es lo más honroso que hay .

En entrevista con La Jornada, el ex presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados reve-la que desde el inicio del movimiento que derivó en la formación de Morena, la finalidad ha sido una nueva Carta Magna.

El proyecto es la cuarta Constitución, tomando como referentes las de 1857 y 1917. Desde nuestra fundación la idea matriz es una cuarta revolución, pacífica, una cuarta República. Claro, como algunos se asustan, Andrés (Manuel López Obrador) prefirió llamarle Cuarta Transformación, pero es lo mismo .

Reconoce que para lograr las metas encaminadas a una transformación, el partido debe tener una organización de la que carece en la actualidad. Hasta ahora somos mucho más movimiento que partido, ésa es la verdad. Lo que nosotros pensamos es que es el turno de organizar el partido, definir claramente su plataforma .

Uno de los puntos que debe quedar claro en el modelo morenista, refiere, es la generación de cuadros y la realización constante de debates con distintas visiones, pero con objetivos comunes coincidentes en un modelo de izquierda.

Un partido que se dice de izquierda tiene que reconocerse como partido de izquierda en sus propuestas y en sus acciones. El gobierno puede tomar algunas y otras no, porque al gobierno le corresponde equilibrar y tiene presiones de todos lados, pero, ¿qué le corresponde a un partido?, empujar ideológicamente con movimiento de bases y debate. Yo les he preguntado a compañeros si son de izquierda y me ven como si los estuviera condenando .