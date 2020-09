Por ahora, sólo quiero compartir una opinión femenina que me pareció, dentro de todo, un rasgo festivo al que los mexicanos somos tan adictos en medio incluso de las peores tragedias. Me escribe Elisa X (¿será familiar de los Claudios X? No lo creo, por el sentido de su opinión): “¡Ah qué Rosario!, tan cínica y ahora quiere ocultar su criminal actuación con un feminismo que no ejerció ni en la vida pública ni menos en la personal. Sólo al genial dramaturgo Emilio Carballido se le ocurrió reunir en la oficina en su genial obra Rosa de dos aromas, a la esposa legal y a la amante de Marco Antonio, Carlos Gardel Ahumada”.

ara no cansar a la multitud ni provocar que la insistencia en un asunto serio y trascendente se trivialice, decidí abrir un paréntesis en la información y comentarios sobre la descomunal rapiña al erario público conocida como la estafa maestra. Nos dará tiempo y sensatez para evaluar no sólo los graves acontecimientos y sus consecuencias, sino, fundamentalmente, la descomposición social que la hizo posible.

Cuando esta familia parte para su pueblo en el estado de Veracruz, yo prefiero vivir en algún hotelito, aunque sea de paso (¿qué no todos lo son?) Y es que, tan pronto Juan se aleja, todo se descompone: los focos se funden, la regadera no se cierra, las hornillas se tapan, a mis lentes se les caen los cristales. La casa, en síntesis, se desploma. Un día que tenía una reunión, a Juan, el bartender que para ese entonces ya sabía elaborar y servir las bebidas más diversas, preparaba botanas y atendía el asador, yo había terminado por confiarle esta responsabilidad esencial, convencido de que no hay sino dos tipos de parrilleros: el que socializa y se sienta con sus invitados, y el que se quema ya saben qué, pero la carne sale en su punto. Pues Juan servía los tragos, acercaba botanas y cuidaba el asador. El inolvidable Salazar Toledano lo seguía con la mirada. Yo comencé a temer lo peor: Chucho lo está evaluando, le está aplicando el vejatorio test gringo de la teoría de tiempos y movimientos con la que juzgaba a todos sus colaboradores. Me va a querer cambiar a mi mejor asesor por Saldaña, por Azcoytia o por Rábago o por los tres juntos. No llegó a tanto, pero al pasar a la mesa comentó: “¿Ya se fijaron en Juanito? De veras ¡qué falta hacía un hombre en esta casa!”.

Pues a estas personas y a mis vástagos ofrendé mi manda, penitencia, o dicho en el argot popular y muy especial de los escoltas, guaruras y judiciales, me juramenté de aquí al día de la primera posada si no me saqué el avión de la infamia. Bueno, también si me lo saqué: mis martinis recibirán de mi parte un sonoro y contundente: ¡ Vade retro me satana!

El recadito que envié a mis vástagos (si ustedes me lo permiten, lo compartiré el próximo lunes, ya conocido el resultado de esta aventura).

Por ahora, tan sólo un índice de lo que quiero conversar la próxima semana: 1. Luis Prieto no fue un buen hombre, sino un hombre bueno, muy bueno, y militante de bien. 2. Hijo de tigre, tigrito. En mi pueblo todos lo entienden, pero si le agregamos: Y, ¿nieto de tigresa…? ¿Cómo descifrar a Jerónimo Zarco?

Para el próximo lunes. sólo faltan siete días.

