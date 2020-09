Las minorías

A partir de 2024, las películas que compiten por el Óscar a Mejor Película, dice la revista The Economist en su reciente edición, deben cumplir dos de los cuatro criterios para ser nominadas. Éstos impulsan la inclusión de grupos subrepresentados en el proceso de realización de películas, incluidas las minorías étnicas y las mujeres. Sin duda, es un paso en la dirección correcta, pero las barreras estructurales no bajan de la noche a la mañana. La cosecha de este año todavía estaba dominada por películas hechas por y sobre hombres blancos (incluyendo 1917, Rocketman y The Two Popes).

Ombudsman Social

Asunto: los pasajes

Aeroméxico está afectando a docenas de miles de consumidores, cuyos vuelos fueron cancelados por la pandemia. Acudí a la Procuraduría Federal del Consumidor a la audiencia para que Aeroméxico me regrese el monto de 26 mil 888 pesos por un boleto de avión para el 25 al 28 de marzo con destino a Hawaii. Ante el aumento de los casos de Covid-19, se cerró para mexicano/as el espacio aéreo estadunidense y se cancelaron. A pesar de ser de la tercera edad con comorbilidad, Aeroméxico se negó a rembolsar el dinero o transferir el monto a mis hijo/as. El abogado insistió que de acuerdo a la ley de aviación civil, la única obligación de Aeroméxico es prorrogar la vigencia del boleto hasta el 23 de marzo de 2021 . Esto significa que la aerolínea se va embolsar millones de pesos en boletos no utilizados, dadas las condiciones prevalecientes de la pandemia en México. Es urgente evitar este atraco.

Úrsula Oswald Spring/CDMX

(verificado por teléfono)

Twiteratti

El gobernador Alfaro hoy le agradece a AMLO de corazón, su apoyo y jugársela por Jalisco al inaugurar la Línea 3 de Guadalajara . Alfaro, nervioso. No es valiente. Suda. Ve de reojo a AMLO. Sus Labios tiemblan. Ante AMLO de cerca, se achica Alfaro.

David Vargas Araujo, @DavidVargasA18

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com