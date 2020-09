Le preocupa violencia paramilitar en Chiapas

s muy preocupante la oleada paramilitar que están viviendo los pueblos indígenas de Chiapas. Como bien lo ha señalado Hermann Bellinghausen, parece un déjà vu de los tristes sucesos que se vivieron en la misma región a finales de los años 90, y cuyos máximos responsables continúan impunes.

La situación de los desplazados por la violencia es precaria y alarmante, carecen de lo básico y no abundan ni la ayuda ni los pronunciamientos. Si bien el Covid-19 es un factor que coadyuva a la desmovilización política, también se debe tomar en cuenta que el furor por acompañar las luchas de los pueblos indios está pasado de moda , pero hay voces que no callan y actos que no cesan.

Quiero hacer un reconocimiento público a la labor de Ofelia Medina, Begoña Lecumberri y de todo el personal del Fideo que, de manera tenaz y valiente llevan ayuda médica y alimentaria a los desplazados. Por otro lado, deseo invitar a los lectores de La Jornada a que se pronuncien contra la ofensiva paramilitar y a cooperar económicamente con el Fisanim (visiten su página para saber cómo), institución que lleva más de tres décadas de trabajo solidario con los pueblos indígenas de México.

Miguel Vassallo

Pide no olvidar invasión de la capital en 1847

Se cumplen hoy 173 años del levantamiento popular contra la ocupación estadunidense de la capital de la República, en la que cientos de mexicanos murieron en un combate desigual, que terminó la noche del día siguiente. Sobre este hecho, que no es recordado en las efemérides oficiales, publiqué un artículo en nuestro periódico hace tres años, en el que escribí: “Al caer la tarde, agotadas las municiones, con cientos de bajas y heridos, sin esperanza de auxilio por parte del Ejército regular mexicano, que había abandonado a su suerte a los habitantes de la ciudad en la noche del 13 de septiembre, la espontánea insurrección popular termina, ante la superioridad de la respuesta enemiga, lo insostenible de la situación y el desmoralizador espectáculo de la colaboración abierta con los invasores del ayuntamiento de la ciudad y los sectores acomodados que se habían opuesto activamente a la insurrección.

Como ocurrió a lo largo de esta guerra de conquista (1845-1848), la clase dominante mexicana traicionó el denodado aliento supremo del pueblo por dejar constancia ante las generaciones que vendrían, de que la capital de un país débil y dividido había caído frente a la agresión extranjera, sólo a costa de quienes habían sacrificado sus vidas por defenderla . (A 170 años de la ocupación militar estadunidense de la ciudad de México, La Jornada). Que 14 y 15 de septiembre no se olviden.

Gilberto López y Rivas

Reprueba uso faccioso de la lucha feminista en la UACM

El protocolo de atención a la violencia de género que se discutirá y se aprobaría hoy en el Consejo Universitario de la UACM es un instrumento extenso (81 páginas con 162 artículos, 26 más que la Constitución), confuso, poco operativo, punitivo, de corte político y en cuya elaboración participó quien tejió la trama falsa para el despido de José Enrique González Ruiz de la UACM.