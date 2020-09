Eso fue precisamente lo que adujo Svetlana Tijanovskaya, principal candidata de oposición al presidente en los comicios de agosto. La acusación, sin embargo, no ha sido probada ni aprobada por unas instituciones electorales y de justicia nada proclives a admitir críticas o cuestionamientos.

as repetidas y multitudinarias manifestaciones organizadas en Bielorrusia para repudiar al gobierno de Aleksandr Lukashenko, así como la intransigente respuesta de éste ante la inconformidad ciudadana, parecen conducir a la ex república soviética a una confrontación de magnitud impredecible.

No es que el presidente se haya quedado sin sustento interno; sus planes de ayuda social y el grado de desarrollo logrado en sus primeros mandatos lo proveen de una pla-taforma de apoyo basada, sobre todo en los operarios de las grandes fábricas estatales, aun cuando muchos trabajadores de éstas llamaron a una huelga para impugnar la relección.

No obstante, el rigor con que su administración de gobierno responde a cualquier crítica o propuesta de cambio, trasladado desde el ámbito político al social, ha terminado por cansar a muchos bielorrusos, en especial los jóvenes, que no se sienten emocionalmente tan ligados a la ex Unión Soviética y a su dirigencia actual, que tras felicitar a Lukashenko por su triunfo de agosto se declaró confiada en que el problema planteado por los inconformes encontraría una pronta resolución .

No es un escenario probable, sin embargo, tomando en cuenta que en cada protesta los ánimos suben de temperatura. El sábado pasado, por ejemplo, una manifestación de mujeres fue disuelta por la policía antidisturbios, que según defensores de los derechos humanos apresó por lo menos a una treintena de ellas, cuando reclamaban la libertad de una opositora detenida por resistirse a ser expulsada del país.