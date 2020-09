Esto, en referencia a que se decidió en consenso que los legisladores debatieran de manera virtual debido a la pandemia. Ahora una mayoría de legisladores de Juntos por el Cambio se niega a sesionar si no es de manera presencial, lo cual ha derivado en un callejón sin salida .

Para Macri, se vulnera el pleno funcionamiento de la república, porque no se respetan los reglamentos de las cámaras del Congreso para debatir y sancionar las leyes y se pretende condicionar al Poder Judicial con una reforma .

Buenos Aires., El ex presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) consideró ayer que se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de las personas , y que no se reconocen los derechos básicos de los ciudadanos para que cada uno proyecte su vida como quiera hacerlo, porque es el Estado el que aspira a decidir por nosotros , en una columna en la cual ataca duramente al gobierno de su sucesor, Alberto Fernández, en lo que se consideró una continuidad de las manifestaciones destituyentes y golpistas de sus seguidores contra las medidas sanitarias para contener el Covid-19, en el momento de mayor contagio en el país.

La columna de Macri aparece a unos días de que sus seguidores en sectores de la policía bonaerense se sublevaron, acción que convalidó al ser uno de los escasos políticos que no rechazaron esta acción, repudiada por la mayoría del país.

Pidió que cuenten con él porque lo que viene es luz u oscuridad o democracia o demagogia , advirtiendo que siente inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa Argentina .

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, señaló que Macri parece no recordar que durante su gobierno no hubo independencia de poderes, se persiguió a periodistas y medios de comunicación, se encarceló a opositores, se hizo inteligencia ilegal, se cerró virtualmente el Congreso, se colonizó el Poder Judicial y la libertad de comercio y empresas estuvo restringida a sus amigos, completando una forma en el ejercicio del poder frívola, insensible e inmoral , y remató: el ex presidente nos reafirma el carácter destituyente de la oposición que solamente él lidera .