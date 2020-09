Este no es un tiempo de normalidad; conceptos como equilibrio primario en las finanzas públicas, o bien, estabilidad financiera, puedan usarse como de costumbre. Dicen los expertos, en el estilo tan propio, que con un presupuesto tan austero no hay señales para la reactivación económica. Añaden que lo que salva al presupuesto es que se sigue viendo la intención de mantener la disciplina fiscal.

La orientación de la política económica no se centra en el crecimiento, en circunstancias de una profunda caída del producto esperada para este año; de una quiebra masiva de negocios y enorme pérdida de empleos y ocupación de la gente; un proceso cuyo impacto negativo, aunque haya repunte cuantitativo, aun está en marcha. El gobierno ha expresado en forma consistente que el crecimiento del producto no es su objetivo principal. Pero es una condición prioritaria que no se pase de medir el PIB como producto interno bruto, a medirlo como pobreza interna bruta.

Una condición que no puede soslayarse es que la pandemia no cede, se han rebasado las 70 mil muertes, según el registro oficial, reconocidamente subvaluado. La Secretaría de Salud señaló a principios de junio que de registrarse más de 60 mil decesos sería un escenario catastrófico.

Equilibrio y estabilidad son conceptos políticos y técnicos cuando se discute un presupuesto, en especial en este caso preciso que exige una visión muy distinta de la usual. Esto no es 1995, 2001 o 2009, por si aún quedaba alguna duda. No es “ business as usual” para nadie. Este no es el país de antes en términos políticos y de políticas públicas, se ha dicho. Sin embargo, el rasgo que define el Paquete 2021 expresado oficialmente es que “la crisis económica no permite grandes márgenes de maniobra, pero tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad…”, siempre en el marco de la austeridad. Resuena lo dicho por Ernesto Zedillo ante la crisis de aquel error de diciembre que frente al severo ajuste que se impuso, no había de otra.

Las palabras en la política, como ocurre en el caso del paquete (el Presupuesto y la Ley de Ingresos) deben guardar alguna relación identificable con la realidad.

Eso es lo que se pierde tanto en la manera en que está planteado y lo que se discute de él. Debe haber alguna consideración seria por el principio de contradicción. Cómo hablar de equilibrios fiscales y de estabilidad económica y financiera en un país como éste en el que prevalecen profundos desequilibrios de índole estructural. Esto se agrava, ahora en plena crisis de salud y económica, con más desempleo, pérdida de ingresos, desaparición de negocios, erosión del patrimonio de las familias, desigualdad, extensión de la pobreza, concentración de la riqueza, persistencia del poder monopólico, o bien, la desatención en materia de servicios de salud, la carencia de servicios básicos de la población, el bárbaro atraso de la educación y la investigación científica, el rezago en la transición energética, la concepción misma del horizonte del bienestar general.