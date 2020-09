El negocio marchaba increíble con funciones frecuentes en un foro en Naucalpan, donde vendía hasta mil entradas un mes antes , relata; desde el inicio de este proyecto me propuse pagar muy bien a mis peleadores, hasta cinco veces más de lo que obligan las autoridades, y la entrada exitosa de la taquilla me permitía tener una nómina estable .

La promotora que dirige pasaba por una etapa de éxito. No se trata de una empresa que realice espectáculos de boxeo de gran magnitud, tampoco del perfil más bajo. Lo suyo era una suerte de media tabla en la que trataba de exhibir calidad y excelente sueldo a los peleadores.

Todo fue pérdidas , dice sin asomo de drama, pues desde el inicio sabía que no representaba una apuesta para ganar; el cálculo ya estaba hecho. Sabía que iba a perder dinero, pero lo importante era explorar alternativas para encontrar nichos que nos permitan continuar quizás todo 2021 conviviendo con la pandemia.

La pandemia arruinó esa buena marcha. Los acuerdos laborales con sus boxeadores lo comprometieron a no dejar de pagarles durante la contingencia. Cuenta que tiene un modelo de relación con los peleadores, con el que incluso puede pagarles un sueldo fijo.

Fue una dura prueba para mí, pero era mi compromiso , explica; por eso el escenario de espectáculos sin taquilla fue un golpe muy fuerte a nuestro modelo de negocio. Aquí es donde tuve que empezar a imaginar otras posibilidades y la función del sábado es un experimento para probar posibles salidas.

Parte del trato con los peleadores, relata, es asesorarlos para que sus vidas no dependan del boxeo. Con la certidumbre de que no todos logran el estrellato, les sugiere que tengan un plan B , en caso de que no puedan continuar en el cuadrilátero.