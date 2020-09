Hay gente que necesita ver y hablar con otras personas; también hay gente que aún se reserva y no quiere salir. Ambas posturas son respetables. Los que se animen a venir deben saber que vamos a reabrir con mucho cuidado y los recibiremos con amor.

La también bailarina y coreógrafa expresó que no todo fue negativo, ya que debido a la contingencia sanitaria la gente tuvo acceso a obras de todo el mundo en línea. Pudimos ver las reproducciones de puestas maravillosas en las plataformas digitales de museos y teatros. Todos abrieron sus puertas al mundo virtual y fue una ventaja que nos ha salvado a muchos, no sólo a quienes nos dedicamos a esto, sino a mucha gente, para no volverse loca .

Un Teatro (Nuevo León 46, colonia Condesa) reabrió el 5 y 6 de septiembre con la Far Alonso Ballet Company, agrupación independiente de danza que presentó el fragmento de Odette de El lago de los cisnes. La pieza tendrá más funciones el 19 y 20 de este mes a las 13 horas.

“También se reanudó la temporada de la obra Ensueños, de Ricardo Zárraga, dirigida por Carlos Corona. Ésta se presenta los sábados hasta el 10 de octubre a las 19 horas.”

El 18 de septiembre se restrenará la obra 34 fragmentos por segundo, de Jessica Sandoval, creada durante el confinamiento. Es un montaje que aborda el feminismo pero no desde el ángulo exigente o autoritario. Se presenta en línea y presencial los viernes a las 19 horas .

Los boletos se adquieren en el sitio https://boletopolis.com/ y en las taquilla del teatro.