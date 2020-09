Andrea Becerril

El dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denunció que la empresa canadiense Americas Gold and Silver viola la ley y pasa por encima de los derechos de los trabajadores que laboran en la mina de Cosalá e incluso ha recurrido a amenazas, chantajes y despidos con la finalidad de impedir que salgan de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sin que las autoridades laborales, federales y locales, hagan nada para impedirlo.

En entrevista, expuso que los mineros están en huelga desde el pasado 26 de enero y exigen salarios dignos, condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y el derecho a elegir libremente a su representación sindical. Sin embargo, la empresa ha acudido a todo tipo de maniobras y presiones con el propósito de que sigan en la CTM, que no los defendía ni representaba, sino que los mantenía sometidos, en algunos casos en condiciones infrahumanas .

Rechazó las recientes declaraciones de Darren Blasutti, directivo de Americas Gold and Silver, en las que acusa al Sindicato Minero de extorsionar a la empresa y al personal de Cosalá para lograr afiliarlos. Es una calumnia y no descarto emprender acciones legales, porque esa empresa extranjera presiona para que no se lleve a cabo el recuento y los mineros sigan con un contrato de protección que administra el cetemista Javier Villarreal .