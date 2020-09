De los 215 mil 946 nuevos derechohabientes de estas pensiones, se identificó que 66 mil 379 viven con discapacidad motriz, 23 mil 358 con deficiencia visual, 14 mil 567 con alguna discapacidad de tipo sicosocial, 12 mil 934 con alguna auditiva y 43 mil 31 con discapacidad intelectual. Del resto, 8 mil 921 personas, no se sabe qué problema padecen, pues no cuentan con un diagnóstico certero por distintas razones, como, por ejemplo, que no han tenido acceso a los servicios de salud.