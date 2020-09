Afp, Ap, Europa Press, Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 13 de septiembre de 2020, p. 3

Londres. La farmacéutica británica As­traZeneca y la Universidad de Oxford informaron ayer, por separado, que reanudaron en Gran Bretaña todos los ensayos clínicos, entre ellos los de fase 3, de su vacuna contra el Covid-19, después de que el miércoles anunciaron que se detuvieron porque un voluntario desarrolló síntomas secundarios neurológicos. Horas después, la firma anunció que el lunes reactivará los estudios en Brasil.

El corporativo comunicó que la reactivación se dio luego de que su comité independiente para evaluar los riesgos de la vacuna AZD1222 concluyó con las investigaciones y la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido confirmó que es seguro continuarlos .

En otro mensaje, la Universidad de Oxford confirmó la reanudación de los ensayos y destacó: En ­programas tan amplios como este es habitual que algunos participantes se encuentren mal. Cada caso debe ser cuidadosamente analizado para garantizar una evaluación cuidadosa de la seguridad .

Agregó que unas 18 mil personas en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica han recibido la vacuna como participantes en la prueba de fase 3, la última etapa en la que se verifica su seguridad y eficacia, mientras en Estados Unidos se está reclutando a unos 30 mil voluntarios desde el 31 de agosto.

AstraZeneca indicó en su nota que continuará trabajando con las autoridades sanitarias de todo el mundo e informará sobre cuándo se podrán reanudar las pruebas en otros países.

En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria confirmó que es seguro el reinicio de las pruebas, por lo que se reanudarán el lunes, informó la representación del laboratorio británico en el gigante sudamericano. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades sanitarias estadunidenses y sudafricanas no han emitido su posicionamiento.

Aunque no reveló información sobre los síntomas secundarios producidos por la vacuna, Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, dijo que una mujer en Reino Unido a la que se le aplicó una dosis, y no un placebo, tuvo síntomas consistentes con un raro pero serio desorden inflamatorio espinal, lo que se ligó a los síntomas de la mielitis transversa, pero esto no habría confirmado el diagnóstico.