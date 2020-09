H

ace mucho tiempo que existe Tu Día más Feliz . La especialidad de la tienda son los vestidos para quinceañeras y novias. Cuando llegó la pandemia, el señor Nava pensó que, por falta de ventas, acabaría traspasando el local. No llegó a tanto, pero ha disminuido mucho la clientela. De milagro seguimos aquí las mismas de siempre, aunque nuestras comisiones bajaron.

Cuando empezó a decirnos qué medidas seguir para no contagiarnos, el señor Nava nos hizo una advertencia: nadie, absolutamente nadie podía estar en la tienda sin cubrebocas. Melania, que es bien ocurrente, le dijo: Don Serapio, ¿tampoco los maniquíes? Porque entonces hay que ponérselos. La puntada nos causó mucha risa y le dijimos que estaba chiflis. ¿Cómo se le ocurría que un maniquí vestido de novia llevara un cubrebocas tosco, de esos que venden en las farmacias? Melania tuvo otra idea: hacer unas mascarillas de lujo que combinaran con los trajes de gala.

Allí quedó la cosa, pero al otro día Melania nos enseñó dos cubrebocas hechos con retazos de tela, sobrantes de encaje y canutillo. A todas nos fascinaron, pero no sabíamos si iban a tener la misma aceptación entre las clientas. Parece que sí. Hace poco que los pusimos en el aparador y han tenido mucho éxito, tanto que en las demás tiendas ya nos copiaron la idea. Hay veces en que las mujeres que pasan por aquí entran y nos preguntan si vendemos los cubrebocas por pieza o sólo con los vestidos.

II

Afortunadamente, ninguna de mis compañeras se ha enfermado, pero a la pobre de Yamilé se le murieron su papá y un tío, los dos por contagio. Su madre quedó muy mal de los nervios y a mi compañera el señor Nava le dio permiso de faltar dos semanas para que pudiera atenderla. Eso fue a finales de abril. Desde entonces, Yamilé no se ha presentado en la tienda.

El patrón dijo que, como están las cosas, era imposible contratar a otra empleada, así que tendríamos que repartirnos el trabajo de Yamilé. Yo, por ejemplo, además de vender, cuando le hacen un pedido urgente a Sarahí subo a ayudarle con los detalles.

Es algo muy delicado y laborioso, pero me gusta hacerlo porque aprendo y, además, Sarahí me cae muy bien. Es muy buena gente, muy cumplida y todo me lo pide por favor, lástima que sea de las personas a quienes hay que sacarles las palabras con tirabuzón. Además, nunca menciona a su familia y me he dado cuenta de que no le gusta tratar asuntos personales. La otra tarde como que se enojó porque le pregunté si pensaba salir con Paulino, uno de nuestros proveedores, que medio la enamora.

III