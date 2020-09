¿Por qué se elevará hoy a media asta la bandera de México?

ada 13 de septiembre, la bandera mexicana luce a media asta y muchas generaciones de mexicanos no saben el por qué de este acto, los medios informativos están más enfocados en lo comercial y el entretenimiento, y muy pocos a la difusión de la historia. Esta fecha de 1847-1848 representa el recuerdo más sórdido y doliente, pues el bárbaro imperio del norte, Estados Unidos (EU), arrebató a través de la invasión una vasta porción de territorio perteneciente a México: California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, más parte de Arizona, Colorado,Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Ante una guerra injusta, el ejército yanqui tomó el Castillo de Chapultepec, defendido por cadetes mexicanos. Surgió, por azares del destino, la heroica participación del Batallón de San Patricio, irlandeses que desertaron del invasor ejército estadunidense, se dieron cuenta de la injusticia y del inmoral objetivo expansionista de EU, ante un país –México– desgarrado por problemas internos. Al igual que muchos defensores de la patria, ellos también fueron sacrificados por un imperio manchado de sangre.

Así, el imperialismo yanqui hizo crecer su territorio y ejerció su dominio en lo político y lo económico. Las amenazas no cesaron y hoy, en pleno siglo XXI, el gobierno de Trump ha sido como sus antecesores, injerencista no sólo para nuestro país, sino para el resto de nuestra América Latina. EU no tiene amigos, sólo intereses, eso es en cuanto a sus gobiernos, el pueblo estadunidense es, en alguna medida, diferente; sufre el racismo, la discriminación y las desigualdades sociales más evidentes hoy que nunca. Cada nación tiene su historia, sabiéndola y entendiéndola resulta ser gran maestra para el devenir y lucha de los pueblos.

Luis Langarica Arreola

Exigen que cese campaña contra CNDH

La CNDH sólo fue una instancia legitimadora de la actuación omisa y cruel de los gobiernos en turno desde que fue creada para contrarrestar las denuncias del Comité ¡Eureka! sobre las violaciones de los derechos humanos en México y en vísperas de la firma del TLC. Quienes la dirigieron vieron pasar de largo las graves violaciones y se convirtieron, para su vergüenza, en administradores de la aflicción y el dolor de las víctimas y de una nómina de funcio-narios que dilapidaron el presupuesto que debió haber sido aplicado a la investigación y coadyuvar en beneficio de y para quienes fue creada.

En 2019 llegó legítimamente Rosario Piedra Ibarra, luego de una lucha de más de 40 años como defensora de los derechos humanos y contra las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y solidaria con los movimientos sociales que por décadas han sido reprimidos en el país.

Nunca como ahora había honrado ese cargo una persona comprometida con la justicia y la búsqueda de la verdad.

Hoy, con una campaña mediática de difamación y linchamiento en su contra que se ha parapetado en los hombros de algunas víctimas y familiares que están cansados de tanta indolencia de las autoridades, se trata de obstaculizar y entorpecer la labor responsable y comprometida de la nueva CNDH, lo cual nos entristece y preocupa. Encono que sólo hemos visto en los criminales responsables de las desapariciones forzadas de los nuestros y en quienes hoy los encubren.