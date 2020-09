Aunque no fueron pocos los empleos que se perdieron en el campo debido a la pandemia de Covid-19, en general el sector agropecuario ha resistido al embate, pues de acuerdo con cifras oficiales, sus exportaciones registraron un aumento nominal anual de 12.4 por ciento durante el primer semestre de 2020.

No obstante, especialistas han advertido que la situación pudo ser más grave, dado que en el campo, la mayoría de las personas laboran en la informalidad, es decir, no están registrados ante el IMSS, y por consecuencia no tienen derechos ni prestaciones laborales, o bien, acceso a servicios básicos de salud.

En ese contexto, según cifras de la SE, no sólo aumentaron las exportaciones agropecuarias, sino también las importaciones, las cuales pasaron de 4 mil 951 millones de dólares en el primer semestre de 2019 a 5 mil 143 en el mismo periodo de 2020, es decir, un incremento anual de 3.9 por ciento.

El dinamismo del sector obedece a que el agro fue considerado en todo momento sector esencial , por lo que los productores no se vieron obligados a detener sus operaciones por el confinamiento.

Según la SE, México es la décima potencia agroexportadora en el mundo y el comercio internacional de productos agroalimentarios fue de 67.9 mil millones de dólares en 2019.

Del total de exportaciones agroalimentarias de México, 79 por ciento tienen como destino Estados Unidos y Canadá, sus socios del T-MEC.