eguramente, ustedes han oído hablar de Zebedeo, este personaje bíblico sobre el cual existe una pregunta hecha por los integrantes de cada generación para reírse de la escasa capacidad de razonamiento que se atribuye a los niños y jóvenes de las generaciones siguientes, por lo que recientemente le hice a mi nieta la misma pregunta que en su tiempo me hizo uno de mis tíos: ¿cómo se llamaba el padre de los hijos de Zebedeo? Un par de segundos después me contestó de manera contundente: ¡Pues Zebedeo! Su ágil respuesta me dejó un poco turbado, por lo que pensé en hacerle la misma pregunta a un segundo nieto, mayor a ella. Su respuesta en este caso fue más rápida dejándome un tanto perplejo, pues en lugar de contestarme, sacó su celular y le transcribió la pregunta. Un momento más tarde me comentó: la pregunta tiene varias respuestas, pero me parece que la más indicada es que probablemente fuese el mismo Zebedeo; pero habría que constatarlo con una prueba de su ADN .

Es un hecho conocido que los niños y los jóvenes de hoy son capaces de utilizar las computadoras, las tabletas electrónicas y los celulares con mayor facilidad que los adultos, incluyendo a sus maestros; uno de los hechos que esto nos indica es el evidente retraso que ha mantenido el sistema educativo respecto a la tecnología, del cual maestros y autoridades educativas nos estamos haciendo conscientes de su importancia, gracias al contexto de la actual crisis sanitaria, causada por el coronavirus, obligándonos a repensar los cambios que son necesarios en la preparación y actualización continua, a la que deben tener acceso los maestros frente a grupo, como los que hoy están en proceso de formación.

Así, el gran reto que hoy enfrenta el sistema educativo es cómo lograr en el menor tiempo posible que los docentes sean capaces de dominar no sólo los conocimientos necesarios para poder comunicarse con sus estudiantes mediante las plataformas sincrónicas que hoy existen, sino también a utilizarlas en forma tal que les permita responder a las dudas de sus alumnos, y mantenerlos atentos, inmersos y emocionados en los temas expuestos, tal como lo pueden lograr en una clase presencial, o incluso con un nivel mayor, en virtud de las múltiples herramientas virtuales que hoy permiten la tecnología. Aunque esta idea ha podido ser expuesta en este párrafo, ella dista de ser trivial y constituye la esencia misma de la pedagogía.

Una opción que fue descuidada, seguramente por razones políticas durante los gobiernos anteriores, es llevar lo más pronto posible estos conocimientos y habilidades a las escuelas normales y universidades pedagógicas de todo el país, para que sean estas instituciones las líderes en el uso de las nuevas tecnologías, tomando en cuenta que sus estudiantes, al formar parte de las nuevas generaciones, no deberán tener mayores dificultades en sus procesos de aprendizaje relacionados con estos temas. Por ello, en el actual gobierno se ha corregido este error dando prioridad a estas instituciones en todos los proyectos de innovación educativa.