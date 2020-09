raulio Carbajal, un espléndido reportero de este periódico, nos trajo una breve nota de Monterrey, que no tiene desperdicio, para entender que un sector de nuestro empresariado no entiende (o se hace maje para no hacerlo) que la inequidad social en México sufrió un franco retroceso durante los pasados 25 años.

Tal es una de las razones, quizá la primordial, de que el pueblo mexicano se haya levantado en urnas y haya puesto a parir chayotes al neoliberalismo descarnado que ya una vez fue la causa de una revolución.

¡No! Señor Fernández: el combate a la pobreza fue un desastre durante los pasados treinta años .

En este caso, la pandemia que padecemos la trata de aprovechar tan distinguido empresario precisamente para disimular el desgarriate social que su voracidad causó a este país, en vez de partir de la base de que una importante ayuda a la desgracia se debe a ese desaforado deseo de privatizar y ganar con todo, lo cual debilitó de manera muy sensible la seguridad social y los servicios médicos populares, en vez de aprovechar la bonanza para fortalecerlos.

Don José Antonio habla de aprovechar las experiencias de otros países. Buena idea: aprovechemos las de España para hacer lo contario de lo que ellos hicieron. Muy caro les costó haber debilitado las estructuras de la salud pública –que llegaron a ser de muy buen nivel– para que medraran los señorones del sistema.

Me permito concluir que me ofendió más el hecho de que el escenario en el que se sostuvo tan dolosa idea fuera en la entrega del premio Eugenio Garza Sada quien, me consta, no basaba su vocación empresarial en el autoengaño, sino en el mayor acercamiento posible al conocimiento de la realidad.