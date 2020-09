Algunos pasajeros se arriesgaron a dar aviso, a través de mensajes vía celular, a sus familiares y conocidos de lo que sucedía.

La chica [de la empresa de autobuses] nos decía que no tenía idea de qué pasaba, que era un secuestro, que se han dado algunos casos. El camión venía lleno. Exigimos que nos dejaran bajar, pero los hombres no hablaban con nadie. A los que alcancé a ver, no estaban armados. Pasamos como media hora de incertidumbre, no sabíamos qué rumbo llevábamos, qué pasaría .

Los testigos señalaron que después de media hora, elementos de la Guardia Nacional interceptaron al autobús y lo obligaron a orillarse. Los hombres que lo habían secuestrado intentaron hacerse pasar por pasajeros.

Versiones obtenidas de los pasajeros señalan que los agentes federales checaron el transporte público cuando aún los hombres que habían tomado el control de la unidad iban a bordo, pero mandos de la Guardia Nacional señalaron que los desconocidos ya no viajaban en el autobús.