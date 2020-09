–Estoy realmente sorprendida. No pensé ocurriera esto. Incluso comenté con amigos: Ay, este libro pasará sin pena ni gloria . Fue escrito para publicarse en aquel 2012 y no pudo ser. Y hubo acontecimientos posteriores, graves, que fueron desnudando todo el sexenio de Calderón y que no pude investigar. Entonces, no es un libro sobre el narcotráfico. Por eso pensé ¿a quién le va a importar? Y, sin embargo…

–No, para nada. Acabo de enterarme de que Calderón declaró no saber que escribía un libro sobre él. Y yo digo, ‘¡este hombre perdió la memoria o qué! Le pedí personalmente dos veces la entrevista. Además, viajé a Michoacán. Es imposible que él no se enterara. Hablé con su familia, con sus amigos, al igual que con cercanos a Margarita [Zavala].

Aún más: cuando comenzaron las amenazas, le encargaron a Felipe Zamora [subsecretario de Gobernación fallecido en el accidente de helicóptero de noviembre de 2011 donde también murió el titular, Francisco Blake] tomar contacto con el gobierno argentino; y todo eso no se hace sin el aval del Presidente, lo mismo que las amenazas...

–¿Y qué opina sobre esa actitud?

–Me parece parte de su cinismo, de su hipocresía y de toda esa gran burbuja en la que vive e inventó por su ambición y su adicción al poder.

“Considero a Margarita su socia y donde el amor entre ambos está en un segundo plano. Son más una sociedad político-amorosa a la que no creo que los mexicanos les den su confianza. Sería un show.

Ella carga una pesada mochila encima que es él. Y Felipe, lleva la pesada maleta de ese sexenio de la muerte que es el suyo, aunque desea fervientemente volver al poder y de alguna manera tener fuero.

–¿Qué piensa sobre la consulta que se propone para enjuiciar a los ex presidentes?

–Me parecería genial que pudiera hacerse esa consulta. Pero también pienso: ¿a qué resultado llevaría aunque la gente dijera sí?

Creo que sólo deberían presentarse las prueba contra ellos ante la justicia y que ésta se encargue; mi temor es que todo quede en la mera consulta y ésta resultara un fracaso.

–¿Coincide en que grupos antagónicos al gobierno ven en Calderón alguien con la posibilidad de hacerle frente?

–Claro, y me parece espantoso, horrible. Pero no me extraña. Eso hacen las élites económicas que defienden sus intereses. Pasa así en México y en toda América Latina. No me sorprende para nada que elijan a Felipe Calderón porque es alguien a quien pueden manejar, que les daría la posibilidad de seguir haciendo sus negocios.