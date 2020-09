Fabiola Martínez, Alma E. Muñoz e Israel Dávila

Periódico La Jornada

Sábado 12 de septiembre de 2020, p. 4

El quinto tramo del Tren Maya será construido con recursos públicos y no en asociación con empresas privadas, a fin de reducir costos, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por la tarde, al supervisar el avance del Tren Interurbano México-Toluca, informó que se tienen los 30 mil millones de pesos requeridos para concluir la obra, iniciada hace siete años, cuya inversión pasó de 30 mil a 90 mil millones de pesos, por lo cual exhortó a concluirla para finales de 2022 y no en diciembre de 2023, como está previsto.

Del proyecto en el sureste del país explicó que se declaró desierta la licitación porque el esquema APP (asociaciones público-privadas) significaba un gasto de alrededor de 17 mil millones de pesos.

Hicimos cuentas, pedí información, tengo muy buenos economistas, que no tecnócratas, y tomamos la decisión , señaló en la conferencia de prensa matutina, en la cual opinó de la reciente salida de 10 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y aseveró que el hecho no representa un riesgo para la población.

Destacó la responsabilidad del gobierno federal en la entrega de las participaciones a los estados, que no les debemos nada , y garantizó la atención sanitaria, particularmente frente a la emergencia. Que no se preocupen los habitantes de estados donde los gobernadores han decidido libremente no participar en la Conago, eso no significa ninguna ruptura ni ningún abandono por parte nuestra .

El presidente se refirió también al sector minero y subrayó que no han otorgado nuevas concesiones porque a los gobiernos neoliberales se les pasó la mano al entregar 120 millones de hectáreas del territorio nacional, particularmente a compañías canadienses.