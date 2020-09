Cien veces el Niño

“El niño está hecho de cien. / El niño tiene cien lenguajes / cien manos, cien pensamientos / cien maneras de pensar, de jugar y de hablar / cien siempre cien maneras de escuchar, de maravillarse, de amar / cien alegrías para cantar y entender / cien mundos que descubrir, cien mundos que inventar y soñar. / El niño tiene cien lenguajes / y además cien mundos más. / Pero le roban noventa y nueve. / La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo / le hablan de pensar sin las manos / de actuar sin la cabeza / de escuchar y no hablar / de entender sin alegría / de amar sin maravillarse, más que en Pascua y Navidad. / Le dicen que descubra el mundo que ya existe / y de cien le roban noventa y nueve. / Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no pueden pensarse juntas. / Y le dicen que el cien no existe. / Y el niño responde en cambio: ‘¡El cien sí existe!’”

