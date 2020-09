Es necesario mantener la conciencia de que aún no salimos de esta pandemia.

Gari García / Oaxaca

Reconozco el esfuerzo de nuestro gobierno para sacar adelante el país ante esta pandemia, pero hemos perdido familiares, amigos, vecinos y ello nos impide festejar.

Norma Ramírez / Toluca

Debemos guardar los protocolos del Covid para disminuir los contagios.

Araceli Ortiz / Tlalnepantla

En casa. Veré el Grito por Tv, prepararé para la cena algún platillo mexicano, es probable que la pase escuchando música o viendo una película mexicana.

Alicia Negrete / León

Celebraremos por ser fecha importante y por tener un buen Presidente. De forma austera, pero con mucho entusiasmo.

Isabel Conde López / CDMX

El Foro México

Estaré en casa con mi familia? Habrá una buena cena, sin alcohol ni cerveza. Quizá un buen atole de fresa o chocolate y pastel, que no debe de faltar abrazo a todos...

Amador Rodríguez / Guasave

No sólo no es buen año para celebrar. En serio, ¿qué se festeja? Sólo para los que quieren tener pretextos para fiestas.

Georgina Calderón Aragón / CDMX

Voy a festejar con mi familia. Encerraditos en casa con enchiladas, agua fresca, no refrescos ni chatarra. Es la mejor manera de celebrar nuestra independencia.

Benjamín Cortés Valadez / CDMX

El temor al contagio impedirá la celebración masiva de esta fecha; pero sí podemos celebrar en casa con la familia y esperando que pronto termine esta pandemia.

Mario Gijón Barragán / CDMX

La economía familiar no está bien como la de muchos. Eso nos impide celebrar como hace años. El Covid-19 ronda por doquier y más en lugares saturados. Creo no debemos ir al Zócalo, ni siquiera con 500 personas, a ver cuántos contagios surgen y todo porque el gobierno es el principal promotor en la plancha capitalina para festejar . Qué inconsciencia. Deberían poner el ejemplo y no hacer nada, primero está la salud. Ya habrá tiempo; por ahora, a cuidarse.

Enrique Salazar Correa / CDMX

Con la familia, para no perder la unión, ya que eso es lo que quieren las grandes élites para tener más personas manipulables. Esta pandemia es una farsa para generar más pobreza y más pánico.

Hugo Salomón / CDMX

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com