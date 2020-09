Pero este aniversario del golpe tiene algo de particular: en cinco semanas se cumplirá un año del estallido social del 18 de octubre de 2019, que desató meses de protestas en las que participaron millones, sólo aplacadas por la pandemia, un conflicto pendiente de resolución; y a seis de que se realice, el 25 de octubre, un plebiscito para decidir el inicio de un proceso constituyente que podría culminar con el desmantelamiento de la obra mayor de la dictadura, la constitución de 1980, que consagró el neoliberalismo en Chile.

Al igual que cada año en esta fecha, muchos salieron a las calles a expresar dolor, homenaje y recogimiento frente a los sucesos de aquella jornada, ferozmente marcados por la muerte de Allende en el Palacio de la Moneda, quien cumplía así su promesa de no renunciar y no rendirse a los generales traidores , como los llamó ese día, y su aseveración de que pagaré con mi vida la lealtad del pueblo .

El triunfo de Allende fue un tiempo inverosímil, lleno de esperanzas y colmado de fuerza popular. Aunque en un mundo y un Chile muy distintos, el 18-O ha sido también impensado, súbito, sorprendente para las élites y para los subordinados también, que abre enormes esperanzas. El plebiscito nos dirá si avanzan y cuánto. El camino es áspero, pero no hay sendero a una sociedad más justa que no sea escarpado y riesgoso , afirma el intelectual socialista Jorge Arrate, quien fue ministro de Minería con Allende, ex candidato presidencial, abogado y economista.

“El plebiscito podría ser simbólicamente un gran acto de ‘despinochetización’. El dictador asesino serial que traicionó y derrocó a Allende podrá ser, al fin, arrasado cuando se pone en juego su obra”, agrega.

Acerca de la trascendencia de lo que viene, señala que hay que abrir otro horizonte, donde el respeto a las diferencias se conjugue con una igualdad esencial, donde las libertades se respeten sin vacilación, donde el Estado sea una expresión del interés colectivo, del bien común, y frente al cual los ciudadanos tengan adecuada protección .