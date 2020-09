Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 12 de septiembre de 2020, p. a12

Con Gary Peacock culmina la era de los discretos dioses de la música, esos seres invisibles que construyeron el Walhalla callada, tenue pero firmemente en el firmamento cuyo Götterdämmerung causa estrépito semejante a la caída de rocas colosales mar adentro. El efecto es un sonar, un remedo del canto de las ballenas; metáfora ideal para el instrumento que esos dioses del Olimpo enarbolaron para construir el Universo: el contrabajo acústico.

Gary Peacock es una divinidad cuyas virtudes consisten en causar intensidades antinómicas, aparentes paradojas que juntan los extremos opuestos: hielo y fuego, oscuridad y luz, estrépito y silencio.

La pieza, sublime, titulada Tethered Moon, que grabó en 1997 con Masabumi Kikuchi al piano mientras Paul Motian hacía susurrar los tambores y él entonaba églogas divinas, es el ejemplo más acabado de su genio inconmensurable, su legado.

¿Por qué es un dios callado? Por la naturaleza de su canto: el contrabajo acústico no grita, susurra; no alardea, musita; no mueve a otra cosa sino a la conmoción, al rapto místico, al estremecimiento.

Gary Peacock abandonó el cuerpo físico el viernes 4 de septiembre, pero la noticia fue confirmada hace apenas un par de días. Varios periódicos incurrieron, muchos días antes, en el típico error de publicar rumores, versiones no confirmadas.

De cualquier manera, los medios de comunicación responden al estímulo pavloviano de lo espectacular, lo que impera es la ignorancia y esto incluye a los que guardaron silencio porque ¿quién es Gary Peacock?

Ha muerto un héroe anónimo, como todos aquellos músicos que eligieron un instrumento no protagónico, no espectacular, no vociferante, sino callado: el contrabajo acústico.

Para decirlo pronto: el lugar de Gary Peacock en la historia de la música está junto a Miles Davis, Bill Evans, John Coltrane, Giuseppe Verdi, John Lennon, David Bowie y otros gigantes que sí tienen los reflectores encima. Gary Peacock no los necesita.

Es uno más de la tribu de músicos budistas, como Herbie Hancock, como Lou Reed, como Philip Glass, como Patti Smith.

Vivió en Japón y allá estudió budismo zen, lo practicó toda su vida; estudió también filosofía occidental y transmitió esos conocimientos a sus hermanos Jack DeJohnette y Keith Jarrett, con quienes construyó mandalas durante casi 30 años, los últimos.

Lo suyo era el silencio. Sabía del alto valor del silencio y lo ejercía. Dijo hace poco en una entrevista: Vivo en un lugar de silencio porque amo el silencio: no hay autos, no hay gente, tan sólo el viento que mece los árboles, los pasos de un venado astado, la campana sonriente de una vaca, el murmullo de un arroyo. Acostumbro pasar mucho tiempo en el silencio .

La esencia del budismo zen es el silencio. La sustancia de la música es el silencio. El secreto a voces del milagro de la música de Gary Peacock es el silencio. Un héroe silencioso.

El trabajo de Gary Peacock durante las últimas tres décadas consistió en un rescate histórico: la recuperación del concepto standard como emblema interpretativo, como centro cerebral del gran concepto de la música de todas las eras: la improvisación.

El arte de la improvisación es un concepto filosófico, cuasi gnóstico.