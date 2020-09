“L

os periodistas tenemos que ser parciales del lado de la justicia” suele subrayar Robert Fisk, el viejo corresponsal de guerra en Medio Oriente y columnista de The Independent (y colaborador de La Jornada). “¡La idea de darle ‘el espacio igual’ a los dos antagonistas es ridícula! Si estuvieras escribiendo sobre la trata de esclavos en el siglo XVIII –decía en una entrevista− no les estarías dando el mismo espacio al capitán del barco esclavista y a los esclavos. Si estuvieras presente en la liberación de un campo de exterminio nazi, no le darías el tiempo igual al vocero de la SS; irías a hablar con los sobrevivientes y escribirías sobre las víctimas” (bit.ly/3h8OOwC). Siguiendo a Amira Haas, la decana del periodismo israelí (bit.ly/32b9DDx), que igualmente pone en cuestión la noción de la objetividad , también para él el periodismo ha de servir ante todo para monitorear y desafiar al poder (bit.ly/35kfFDM). Así que cuando Adam Shatz en un viejo, encontrado por azar y por otro lado apasionante ensayo sobre trampas y desafíos de reportear desde el Medio Oriente (bit.ly/3jQdcok) remarcó que el cri de coeur fiskiano suele dificultar esta tarea –aparentemente su parcialidad del lado de la justicia entra en la categoría de llamados partidistas y falta de objetividad − sustituyendo la rabia por el entendimiento y la denuncia por el análisis (sic) y que sus libros –particularmente Pity the nation (1990) sobre la guerra civil en Líbano− carecen de otras voces más allá de la suya , algo sonó un poco fuera de tono.

El problema no sólo que los, al final, legítimos (cada uno escoge estilo de reportear que le agrada) sentimientos de Shatz, un lúcido editor del London Review of Books, parecen hacer un simple eco a las rutinarias críticas a Fisk, uno de los periodistas más atacados mundialmente, entre otros, por su estilo personal y/o bombástico –en la blogosfera el término fiskear ( fisking), derivado de los habituales modos de cuestionar su credibilidad , fue acuñado para denominar un tipo poco honesto de crítica interlinear y punto por punto calculada para ridiculizar a toda costa al atacado−, sino que al insistir en la omnipresencia de la voz de Fisk (que, bueno sí, suele hablar mucho ...), ignoran precisamente −y/o no aguantan la prueba del tiempo: han sido expresadas al final ya hace tiempo− la heterogeneidad de voces que Fisk incluye en sus crónicas, como las recientes p.ej. sobre: