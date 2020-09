Consultado sobre el tema, Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró: es difícil entender los criterios bajo los cuales se reorganiza el PEF, porque de pronto los discursos de que los derechos humanos y la atención a las víctimas son prioridad no corresponden con los hechos .

De acuerdo con el Proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, dos de los más importantes organismos encargados de atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos sufrirán mermas en sus fondos, lo cual deja claro que la promoción de las garantías básicas no es una de las prioridades del actual gobierno, señalaron organizaciones civiles.

Lamentó que el recorte tenga lugar cuando la CNDH se ha vuelto menos eficaz y cada vez está menos presente en la discusión de los temas importantes de la agenda pública, mientras la CEAV se hace cargo casi sola de la atención de todas las víctimas de violaciones a las garantías fundamentales en el país, con las fallas que eso implica.