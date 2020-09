Consultada sobre las declaraciones de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que ya se están atendiendo los reclamos de las víctimas y, por ende, ya no tendrían por qué estar dentro de las instalaciones de la CNDH, Erika Martínez, madre de una niña víctima de abuso sexual, enfatizó que aún no se ha cumplido la demanda de que todas las personas agraviadas reciban atención, por lo que continuarán en el edificio.

Reiteraron que no dejarán el inmueble, al tiempo que el organismo autónomo anunció que acepta el pliego petitorio de las manifestantes y no tomará ninguna represalia en su contra.

Sí, me dijeron que van a ver cómo va mi proceso, pero no me han dado una solución, o sea, sale lo mismo: son puras promesas y nosotros ya no queremos eso , advirtió.

Por la tarde acudieron al lugar las diputadas morenistas Tatiana Clouthier y Paola González, quienes indicaron a las ocupantes que se van a sumar a la mesa de diálogo entre ellas y las autoridades federales para dar seguimiento a los acuerdos que se alcancen.

Mientras, en Ecatepec, estado de México, y Morelia, Michoacán, hubo protestas en solidaridad por la ocupación en la CMDX. En la primera ciudad, unas 10 personas tomaron las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem). Las inconformes fueron atendidas por Víctor Delgado, primer visitador general de la Codhem, pero el diálogo fue infructuoso y las feministas procedieron a desalojar al personal.

Mientras, en Morelia, un grupo de activistas clausuró de manera simbólica la oficina de la CNDH y colocó carteles con la leyenda no perdonamos ¡ni olvidamos! “…Y la que quiera romper, ¡que rompa! Como parte del reclamo por Yessenia Zamudio, víctima de feminicidio en 2016.

