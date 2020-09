César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 11 de septiembre de 2020, p. 9

El juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, aplazó para el 9 de octubre la audiencia de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, en la que debía resolver si le concede o no un amparo para modificar la prisión preventiva que le decretó en agosto de 2019 el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra, ya que las autoridades aún no rinden el informe justificado.

La audiencia constitucional estaba programa para este 9 de septiembre, donde se determinaría si se le concede la protección de la justicia contra la negativa de llevar el proceso bajo custodia en su casa.