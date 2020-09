Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 11 de septiembre de 2020, p. 4

En la toma de la presa La Boquilla participaron dos ex gobernadores priístas de Chihuahua, entre ellos Fernando Baeza, y un diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), que armaron a la gente , mientras el senador panista Gustavo Madero, quien aspira a la gubernatura del estado, intervino desde la Ciudad de México, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pidió a la fiscalía de Chihuahua que realice una investigación completa sobre quiénes organizaron el mitin y decidieron tomar la presa el martes, y esclarezca la autoría del asesinato de una mujer, así como la agresión, también con arma de fuego, al esposo de la víctima.

Aseguró que se castigará a los responsables y, ante las versiones de que un elemento de la Guardia Nacional (GN) disparó, ordenó que los cerca de 20 integrantes de la corporación que estuvieron en el lugar declaren ante el Ministerio Público.

En conferencia de prensa, llamó ayer a la población a no dejarse manipular por quienes están acostumbrados a medrar y a vivir del presupuesto. Explicó que acarrean personas a las manifestaciones y, en particular, a la presa La Boquilla llevaron a unas 2 mil 500, por intereses creados para el control y manejo del agua frente al compromiso de México de entregar líquido a Estados Unidos de acuerdo con un convenio de 1944.