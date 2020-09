N

o deja de tintinear la caja recaudadora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el más reciente sonido proviene del cobro (3 mil 200 millones de pesos) de impuestos no cubiertos por la trasnacional española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (mejor conocida como BBVA y que en México se quedó con Bancomer y algo más), la que en nuestro país obtiene el 40 por ciento de sus utilidades globales.

Por cierto, cuando el BBVA se quedó con Bancomer (y de pasadita con los bancos Probursa, Promex, Unión, Oriente y Cremi, todos privatizados en el salinato) los propietarios mexicanos, es decir, la parte vendedora, no pagaron un solo centavo de impuestos, con la complacencia y hasta el aplauso de los gobiernos neoliberales. Tampoco los de Banamex, con Roberto Hernández Ramírez a la cabeza.

De acuerdo con la información publicada por La Jornada (Julio Gutiérrez), dicho pago pone fin a un litigio por diferencias en el monto a cobrar del impuesto sobre la renta (ISR). Así, se convirtió en otra de las 15 grandes compañías nacionales y extranjeras que regulariza su situación tributaria dentro de un plan anunciado en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El grupo bancario dijo que con esa erogación, realizada en dos tramos, se terminan las diferencias de criterio en el pago del ISR y se agiliza la recaudación de recursos tributarios para el SAT justo en el momento en que el país requiere recursos fiscales por la difícil situación económica por la que atraviesa .