Alejandro Cruz Flores y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 11 de septiembre de 2020, p. 27

Para enfrentar la pandemia de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México ha tomado en cuenta las opiniones de los mejores expertos a nivel nacional e internacional, señaló la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, al preguntarle sobre la propuesta presentada por seis ex secretarios de Salud federales para atender la emergencia sanitaria.

Al señalar que algunos de los puntos que plantean los ex funcionarios ya se han hecho en la ciudad, aclaró que en lo que no está acuerdo es en multar a quienes no usen cubrebocas, en referencia a la recomendación que hicieron de hacer obligatorio utilizarlo en lugares cerrados.

Hemos estado en contacto con expertos nacionales e internacionales y con los institutos nacionales de Salud, que son quizá los mejores expertos en salud que tiene nuestro país. Sobre el perfil de los ex secretarios de Salud, señaló: Bueno, pues hay un economista .

Más tarde, al participar en un foro organizado por una revista de negocios, Sheinbaum Pardo manifestó que en los planteamientos de los ex secretarios hay falta de conocimiento de lo que se ha hecho en el país para atender la pandemia, por lo que les pidió que no sólo vean las conferencias de las 19 horas, sino que también revisen lo que hace cada estado.