Nuestras autoridades tienen que estar al pendiente de todos estos sucesos y no minimizarlos por pequeños que sean para no crear la sensación de que no están siendo atendidos , pidió.

La Secretaría de Seguridad debe atender con prontitud los llamados para que a los criminales no se les haga fácil robar a los clientes de restaurantes, por lo que recordó que algunos agremiados han tenido que comprar cámaras de seguridad y han solicitado sean vinculadas al (C-4).