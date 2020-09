Dijo que el gobierno emprenderá un plan para evitarlo y que la pandemia ha generado una ideación suicida y estrés postraumático .

En el encuentro virtual Entre la pandemia y el suicidio, el padre de un joven que se quitó la vida dejó en claro que “la persona que se suicida no quiere morir, sino dejar de vivir de esa manera (…) antes me preguntaba por qué me sucedió, y ahora me preguntó para qué (…) hay que decirle sí a la vida ante cualquier circunstancia”.