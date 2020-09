A nosotros no nos había reportado ninguna situación de peligro, no nos había dicho de las amenazas, pero eso no quiere decir que no las hubiera tenido. Tezonapa es una zona muy peligrosa , dijo el organismo defensor de comunicadores.

Valdivia reporteaba en la región de Tezonapa, ubicada en los límites de Veracruz y Oaxaca. Estamos conscientes de que es una zona muy difícil, ahí hay dos bandas delictivas que se disputan el territorio, y se van de un lado al otro entre Veracruz y Oaxaca. Es una zona muy peligrosa , agregó Laura Pérez.

Periodistas veracruzanos informaron que a las 10 de la mañana de este jueves se concentrarán en la explanada del parque Veintiuno de Mayo, en Córdoba, para realizar una protesta dirigidas a la CEAPP, al Congreso local y a la fiscalía del estado para exigir justicia por el asesinato del reportero.