En términos reales y descontando la inflación de este año, en 2021 no habrá un aumento significativo en los recursos para instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que son federales. En el caso de las estatales –que atienden a 27 por ciento de la matrícula de ese nivel educativo del país–, en la práctica habrá una baja de recursos.

Por cuarto año consecutivo, el proyecto de presupuesto no prevé fondos extraordinarios para atender a las nueve universidades públicas estatales que desde hace varios años arrastran una severa crisis financiera, y que de manera recurrente las pone en riesgo de no poder cubrir el pago de las nóminas de su personal en los últimos meses del año.

El proyecto de presupuesto tampoco tiene previsto ningún monto para iniciar los fondos especiales de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, establecidos en la reciente reforma constitucional en materia educativa.

Si bien el presupuesto de las universidades federales no es castigado con recortes y tendrá un aumento, sigue la tendencia a que no tengan incrementos significativos. La UNAM, por ejemplo, según reportes de su Secretaría de Administración, desde 2013 no ha tenido un alza presupuestal que esté por encima de la inflación.

De acuerdo al proyecto de presupuesto entregado a la Cámara de Diputados, para la UNAM se tiene previsto un monto de 42 mil 737.5 millones; para el Politécnico, 18 mil 241.9 millones, y para la UAM, 7 mil 830.3 millones de pesos.