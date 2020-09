Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Jueves 10 de septiembre de 2020, p. 7

La proyección de crecimiento económico de 4.6 por ciento para 2021 no es una visión muy optimista, si se parte de que estima una caída de 8 por ciento (en 2020) y sobre ello un crecimiento de 4.6 por ciento; ni siquiera nos pone en los niveles de crecimiento de 2019. Nos parece que es una estimación responsable , sostuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Un factor que condicionará la reactivación de diversos sectores es el ritmo de la pandemia, agregó.

Mientras no haya vacuna la economía continuará funcionando en condiciones inusuales y en semanas recientes, pese a la reapertura de mayor número de sectores, el nivel de contagios ha descendido. Sin embargo, no operan al ciento por ciento, por ello, al cierre del año caerá la recaudación a 3.2 billones de pesos, una merma de 280 mil millones, pero habrá un rebrote para 2021 que llevará a recaudar 3.5 billones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que a pesar de la crisis se cumplirá el compromiso de que no habrá incremento de impuestos ni en el precio de los combustibles. Antes, se presentara o no una crisis, siempre se aumentaban los impuestos. Ahora, y más en estos tiempos, es el gobierno el que se está apretando el cinturón, por eso no hay aumentos de impuestos .

Indicios de la recuperación

El jefe del Ejecutivo federal reivindicó su política para enfrentar la coyuntura: Habrá oportunidad de demostrar que frente a la crisis económica la aplicación de nuestra estrategia es la correcta . La generación de 90 mil empleos en agosto es indicio de esa recuperación, “estamos enfrentando con éxito, con el dolor que implica, pero estamos saliendo adelante de las dos crisis: la económica y la sanitaria.