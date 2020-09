Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Detrás del intento de toma de la presa La Boquilla, en Chihuahua, hay intereses políticos, electorales, de ex gobernadores del estado y dirigentes panistas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunció que solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de deslindar responsabilidades y aseguró que también se investiga el enfrentamiento que hubo en otra presa –cuyo nombre no mencionó–, porque fue algo bastante orquestado .

En conferencia de prensa de más de dos horas y media, ayer afirmó que para la presidencia de Morena no tiene candidato ni candidata , y reiteró que el titular del Ejecutivo ya no se mete en asuntos partidistas, no es jefe de partido, de grupo, de facción, es jefe de Estado .

Anunció que se auditará a la banca de desarrollo, porque se utilizó en el pasado para financiar de manera muy irregular y discrecional jugosos negocios que sin ser revisados se aprobaban. Entre ellos el crédito a Odebrecht para la construcción de la planta Etileno XXI.

López Obrador aseveró que el martes “se reunieron en la mañana ex gobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN, encabezaron un mitin y luego hubo una marcha hacia la presa (La Boquilla); ya ellos no fueron, pero repartieron palos y tomaron la presa. Creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes”.

En la movilización participaron campesinos, agricultores y políticos. “Tomaron la presa, que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso de entregar agua a Estados Unidos, de conformidad con el tratado de 1944. Pero como hay intereses políticos, electorales, se ha agarrado esto de bandera”.