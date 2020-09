Ángeles Cruz Martínez

Jueves 10 de septiembre de 2020

Si hay una fórmula para que en seis a ocho semanas se termine la pandemia de Covid-19 daría lugar a una especie de patente porque a nivel mundial, sólo China ha declarado el final de la enfermedad, afirmó Hugo López-Gatell.

Subrayó que la epidemia sigue activa, como se ve en países de Europa y Asia (India) que registran rebrotes y no es posible, por ahora, predecir cuándo lograrán su control. En México, dijo, de acuerdo con la trayectoria de las curvas, se agotará el primer ciclo epidémico, en seis a ocho semanas, si y sólo si se cumplen los elementos de comportamiento social que determinan la transmisión . Éstas son mantener la sana distancia, el lavado constante de manos, uso de cubrebocas en espacios cerrados, entre otras.

Ese lapso coincide con el planteamiento que ayer hicieron seis ex secretarios de salud –Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón– en el libro La gestión de la pandemia en México. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes. El documento incluye diversas propuestas para frenar la transmisión del coronavirus.