▲ En imagen de hace unos días, el abogado Maksim Znak, miembro del Consejo de Coordinación de la oposición en Bielorrusia, quien fue detenido ayer. Foto Ap

Esta es la parte medular de la declaración de Aleksievich, que resume lo que está pasando en Bielorrusia: al comienzo nos secuestraron el país, ahora secuestran a los mejores de nosotros. Pero en lugar de los arrancados de nuestra filas, vendrán cientos más. Se sublevó no el Consejo de Coordinación. Se sublevó el país entero. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: no estábamos preparando un golpe de Estado; no queríamos la ruptura de nuestra sociedad. Queríamos que empezara el diálogo. Lukashenko dice que no va a hablar con la calle, pero la calle son cientos de miles de personas, que cada día y sobre todo cada domingo salen a la calle. No es la calle. Es el pueblo .

El Consejo de Coordinación, formado por cerca de medio centenar de representantes de amplios sectores, eligió ya –en palabras de la autora de Voces de Chernobyl– otros dirigentes, cuya identidad no ha sido revelada.