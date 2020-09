David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 10 de septiembre de 2020, p. 26

Nueva York. Donald Trump busca imponer al anticastrista y promotor de la política de cambio de régimen en el hemisferio, Mauricio Claver-Carone, como el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no sólo rompiendo así con la tradición de otorgar ese puesto a un latinoamericano, sino –según críticos– colocando la dirección de esa entidad hemisférica al servicio de un sector ultraconservador estadunidense.

Algunos países que antes preferían postergar la elección hasta después de los comicios estadunidenses tienen que decidir ahora –en las próximas 48 horas– si dejarán proceder la elección programada para este 12 y 13 de septiembre, vía sesión virtual de la reunión de la junta de gobernadores, y con ello permitir el triunfo de Claver- Carone y Trump en el BID.

Claver-Carone actualmente es el director del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental y ha sido un prominente promotor del embargo contra Cuba y uno de los principales estrategas en el diseño de política para buscar un cambio de régimen en la isla y en Venezuela.

La nominación ha provocado un intenso debate tanto en el circuito político de Washington como a nivel hemisférico sobre una elección que casi nunca atrae gran atención. La decisión de la Casa Blanca de romper con la tradición impuesta desde 1959 (año de la fundación del BID) para imponer un estadunidense en el puesto ha generado fricciones e incomodidad diplomática en la región, así como una fuerte oposición dentro de la cúpula política estadunidense.

En Washington, el influyente senador demócrata Patrick Leahy, el ex secretario de Estado republicano George Shultz, la ex representante de comercio de Estados Unidos Carla Hills y el ex presidente del Banco Mundial Robert Zoellick se pronunciaron en favor de postergar el voto hasta después de los comicios federales de Estados Unidos del 3 de noviembre por el bien de la institución.